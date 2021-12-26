تبسة: وفاة طفلة دهسها والدها عن طريق الخطأ بجرار فلاحي

تدخل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في منطقة “الماء الأبيض” جنوب تبسة، نهار أمس. إثر وقوع مشادات بين عدة أشخاص، استعملت فيها بنادق الصيد بمنطقة ريفية فلاحية. أين أصيب شخصان في العقد الربع والخامس من أعمارهما بجروح. جراء تعرضهما لطلقات نارية من الصنف الخامس.

حيث تم نقلهما على متن سيارة الإسعاف إلى العيادة الطبية في “الماء الأبيض”، قبل تحويلهما إلى المستشفى المركزي “عاليا صالح” بمدينة تبسة، نظرا لخطورة الإصابات، لإخضاعهما لعمليات جراحية مستعجلة.

عناصر الدرك الوطني وفور تدخلها، تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص واسترجعت السلاح المستعمل في الاشتباك.

وحسب مصادر “النهار”، فإن أسباب الاشتباك تعود إلى دخول أحد الأشخاص إلى مساحة أرض فلاحية مجاورة لأرض تابعة لأطراف أخرى، والذين سارعوا إلى إخراجه بالقوة، إذ استدعى الأمر إلى الاستعانة بأقاربه، وفور وصولهم وقع اشتباك بالأيدي ثم الرشق بالحجارة، قبل أن يقوم أحد المتناحرين باستعمال بندقية صيد من الصنف الخامس وأطلق عياران كانا كافيين لإصابة شخصين.

التحقيق جارٍ في القضية وينتظر تحويل الملف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة لاحقا، في حين، تواصل وحدات الدرك الوطني الدوريات بذات المناطق الحدودية تحسبا من ردة فعل انتقامية من الأطراف قد تغذيها العروشية المعروفة بها المنطقة.