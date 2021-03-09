تبسة.. وفاة طفلين في اصطدام بين سيارة وشاحنة ببلدية نڨرين

لقي طفلين حتفهما، فيما أصيب 3 آخرين، مساء اليوم الثلاثاء، اثر حادث مرور أليم ببلدية نڨرين بتبسة.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية بالولاية، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى بموسى ببلدية نڨرين.

وأوضح المصدر نفسه، أن تمثل الحادث في اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة.

هذا وقد اسفر الحادث عن وفاة طفلين الأول في عين المكان، بينما الثاني فارق الحياة بالمستشفى.

كما اسفر الحادث أيضا عن إصابة 3 آخرين أعمارهم 16 و 25 سنة وامرأة تبلغ من العمر حوالي 29 سنة.

وتم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات نڨرين، فيما حولت جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المرفق الصحي.