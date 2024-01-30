تبسة: وفاة طفل وإصابة سائق في حادث مروع ببولحاف الدير

شهدت مساء اليوم، منطقة أولاد قديم ببلدية بولحاف الدير حادث مرور مأساوي على الطريق الوطني رقم 16.

حيث صدمت سيارة طفلاً يبلغ من العمر حوالي 15 سنة، مما أسفر عن وفاته على الفور. الحادث أيضا أدى إلى إصابة السائق، البالغ من العمر حوالي 37 سنة.

وتدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية الحمامات للتعامل مع الوضع الطارئ. حيث تم اسعاف السائق ونقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بحي الجرف بتبسة. فيما تم نقل جثة الطفل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.