تبسة: وفاة طفل وإصابة 2 أخرين في إنفجار للغاز ببناية في بئر العاتر

إهتز حي هواري بومدين ببلدية بئر العاتر بولاية تبسة سهرة اليوم على وقع إنفجار غاز المدينة بمنزل.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع في حدود الساعة 20 و40د. وتمثل في إنفجار لغاز المدينة ببناية متكونة من طابق أرضي + طابق، بحي هواري بومدين ببلدية بئر العاتر.

خلف الحادث وفاة طفل واصابة الوالدين بصدمة. بالإضافة إلى تحطم زجاج النوافذ وإنهيار السقف الداخلي من الجبس.

وعلى إثر ذلك تدخلت مصالح الحماية المدنية لبئر العاتر من اجل تقديم الإسعافات الاولية للجرحى. وكذا نقلهم مصلحة الإستعجالات فيما تم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث.