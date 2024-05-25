تبسة.. وفاة طفل واصابة 2 آخرين في حادث مرور بحي الزيتون

لقي طفل مصرعه واصيب 2 اخرين، اليوم السبت، في حادث مرور بالطريق الاجتنابي بحي الزيتون بولاية تبسة.

وتمثل الحادث حسب بيان الحماية المدنية لولاية تبسة، في انحراف سيارة واصطدامها بثلاثة اطفال كانوا على حافة الطريق.

وخلف الحادث وفاة طفل في عين المكان والبالغ من العمر حوالي 8 سنوات، كما خلف ايضا إصابة طفلين آخرين أعمارهما 5 و9 سنوات

ليتم تحويل الجثة من طرف عناصر الحماية المدنية، الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح.

كما حولا المصابين الى مصلحة الاستعجالات الطبية بحي الجرف بتبسة.