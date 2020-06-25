تبسة..وفاة عشريني شنقا بحي العرامي

عثر سكان حي العرامي بولاية تبسة، اليوم الخميس، على شاب مشنوقا بحبل بمنزله العائلي، حسب ما علم به من مصلح الحماية المدينة بالولاية.

وفور الإبلاغ عنه، تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة لاجل اسعاف وتحويل الشاب يبلغ من العمر حوالي 22 سنة.

وأوضح ذات المصدر، ان الشاب وجد في حالة حرجة وله ضيق في التنفس داخل مرآب بمنزل في طور الانجاز بحي العرامي، وبجانبه حبل واثار الحبل حول رقبته.

ورغم إسعافه في عين المكان ونقله بسرعة إلى استعجالات الجرف بتبسة، إلا أنه فارق الحياة.

من جهتها، أكدت مصالح الشرطة ان الشاب مختل عقليا وله بطاقة معوق.