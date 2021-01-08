تبسة.. وفاة فتاة بسبب “القاتل الصامت” ببئر العاتر
لقيت فتاة حتفها، مساء اليوم الجمعة، إختناقا بالغاز ببئر العاتر بولاية تبسة، حسبما علم به من مصالح الحماية المدنية بالولاية.
وأوضح المصدر نفسه، أن الفتاة توفيت جراء إستنشاقها غاز
أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد المطبخ بمنزلها بالحي الجديد.
وكانت الضحية
تستحم داخل المطبخ مستعينة بالموقد “طابونة” للتسخين .
وقد تم تحويل جثة الفتاة البالغة من العمر 25 سنة، الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بئر العاتر.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=945721
-
تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وذلك حسب ما افادت به وكالة الأنباء السعودية، التي…
-
لقيت فتاة حتفها، مساء اليوم الجمعة، إختناقا بالغاز ببئر العاتر بولاية تبسة، حسبما علم به من مصالح الحماية المدنية بالولاية.
وأوضح المصدر نفسه، أن الفتاة توفيت…
-
لقي شخصين حتفهما اليوم الجمعة إختناقا بغاز أحادي اكسيد الكربون داخل منزلهما العائلي بولاية سطيف.
ووفق مصالح الحماية المدنية الحادث مساء اليوم على الساعة 15 و13د…
التعليقات (0)