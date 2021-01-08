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تبسة.. وفاة فتاة بسبب “القاتل الصامت” ببئر العاتر

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تبسة.. وفاة فتاة بسبب “القاتل الصامت” ببئر العاتر
بقلم خالد زوبيري

لقيت فتاة حتفها، مساء اليوم الجمعة، إختناقا بالغاز ببئر العاتر بولاية تبسة، حسبما علم به من مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وأوضح المصدر نفسه، أن الفتاة توفيت جراء إستنشاقها غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد المطبخ بمنزلها بالحي الجديد.
وكانت الضحية تستحم داخل المطبخ مستعينة بالموقد “طابونة” للتسخين .
وقد تم تحويل جثة الفتاة البالغة من العمر 25 سنة، الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بئر العاتر.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=945721

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