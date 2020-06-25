تبسة..وفاة كهل و8 جرحى في 6 حوادث مرور منفصلة

لقي شخص حتفه، فيما أصيب 8 آخرين، اليوم الخميس، في حوادث مرور متفرقة، حسب ما علم به من مصالح الحماية بالولاية.

وحسب ذات المصدر، فإن الحادث الأول وقع على مستوى حي لاروكاد، إثر اصطدام سيارة بدراجة نارية، مما اسفر عن وفاة شخص (سائق الدراجة) والبالغ من العمر حوالي 66 سنة.

وقد تم تحويل الجثة على متن سيارة الاسعاف الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح.

في حين وقع حادث مرور ثاني على مستوى حي لارموط، جراء اصطدام سيارة بشاحنة، اسفر عن إصابة ثلاثة اشخاص اعمارهم 20و21 سنة تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الجرف بتبسة.

بالمقابل وقع حادث مرور ثالث على مستوى محطة النسر تمثل في دهس سيارة لإمرأة تبلغ من العمر حوالي 57 سنة، تم اسعافها وتحويلها الى استعجالات الجرف بتبسة.

هذا وأصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور رابع بالولاية، تمثل في إصطدام بين سيارتين

على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بئر الدروج بئر مقدم.

و تدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بالحمامات لاجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 عين زروق، تمثل الحادث في انقلاب سيارة دون تسجيل اي اصابات بشرية .