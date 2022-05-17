تبسة: وفاة 3 أشخاص في اصطدام بين سيارتين وشاحنة

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 4 آخرون، في اصطدام بين سيارتين وشاحنة، اليوم الثلاثاء، بالطريق الوطني رقم 16، ببلدية بئر العاتر بولاية تبسة.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت وحدات الحماية على الساعة 11 و 50 دقيقة على إثر حادث مرور يتمثل في اصطدام بين سيارتين، وشاحنة بالطريق الوطني رقم 16، ببلدية بئر العاتر.

حيث خلف الحادث وفاة 3 أشخاص في عين المكان وإصابة أربعة اخرين، تم تقديم لهم الإسعافات الأولية و نقلهم إلى المستشفى.

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