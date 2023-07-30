تبسة: وفاة 3 أشخاص في حادث اصطدام سيارة وشاحنة

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 01. في شقه الرابط بين بلديتي الشريعة والماء الأبيض.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الشريعة والوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الماء الابيض. والوحدة الرئيسية للحمايــــة المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة، اليوم الأحد، لأجل حادث مرور.

ووقع على مستوى الطريق الولائي رقم 01 في شقه الرابط بين بلديتي الشريعة والماء الأبيض.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة وشاحنة، خلف وفاة ثلاثة أشخاص.