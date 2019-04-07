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تبسة.. وفاة 4 أشخاص وجرح 12 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع

أخبار الجزائر
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تبسة.. وفاة 4 أشخاص وجرح 12 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع
بقلم نادية بن طاهر

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة، وفاة 4 أشخاص وجرح 12 آخرين في حوادث المرور، في الفترة الممتدة من 31 مارس، إلى 6 أفريل الجاري.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، فلقد تم تسجيل 317 تدخل لنفس المصالح خلال نفس الفترة.

وبالنسبة لحوادث المرور، تم تسجيل 30 تدخل، أسفر عن 15 حادث مرور، خلفوا وفاة 4 أشخاص وجرح 12 آخرين.

حيث تم اسعافهم، وتحويلهم الى المصالح الاستشفائية، بالولاية.

وفيما يخص الحرائق، تم تسجيل 10 تدخلات، أسفرت عن تسجيل 7 حرائق، خلفت اصابة شخصين.

أما في مجال الإسعاف والاجلاء، تم تسجيل 156 تدخل، والعمليات المختلفة 121 تدخل.


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