تبسة: وفـاة إمـراة واصابة 5 آخرين في انحراف شاحنة
لقيت إمراة حتفها واصيب 5 آخرون في حادث مرور وقع اليوم الجمعة على مســتوى الطـريق الوطـني رقـم 83 بولاية تبسة.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية،فقد تـدخلت وحـدة القطـاع للحمـاية المدنية بالحمامـات وبدعم من الـوحدة الرئيسية للحمايـة المدنيـة الشهيــد حشـاني دوح بتبســة
والـوحدة الثـانويـة للحماية الــمدنيـة للحمايـة المدنيـة بدائرة الشريعـة مسـاء اليــوم الجمعـة.
وهذا لأجل حـادث مرور، الحادث وقـع على مســتوى الطـريق الوطـني رقـم 83 بفج القـعقاع ببلدية ودائرة بئر مقــدم.
بالمقابل تمــثل الحــادث في انــحراف شاحنـة وسقوطها من أعلى منحدر جبلي (الشاحنة محملة بقطــيع من الغنــم والمـــــــاعز واثاث) .
وفي هذا السياق اسفـر الحـــادث عـن وفـــاة إمرأة تبــلغ من العـمر حـوالي 37 سنة تم تحويل جثتهـا على متن سـيارة الاسـعاف من طــرف مصالح الحماية
الى مصلحـة حفـظ الجـثث بمستشفى عـاليا صـالح بتبــسة.
كما أسـفر الحـادث عن إصابــة خمــسة اشخاص آخــرين اعـمارهم 28 و 64 سنة تم اسعافهـم من طـــرف ذات المصالح.
وتحويلهـم الى مصلحة الاستعجالات الطبــية الدكتور يوســف بوطرفـة بحي الجـرف بتبسـة.
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تبسة: وفاة 6 أشخاص في انقلاب حافلة لنقل المسافرين
كما لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 22 آخرون بجروح في حادث مرور ليلة الأحد،
تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين وانقلابها بدائرة الماء الأبيض بولاية تبسة.
وفي بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية بدائرة الماء الأبيض
وبدعم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة.
بالاضافة الى الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الكويف ووحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية بكارية
الى جانب وحدة القطاع للحماية المدنية بباب الزياتين ليلة الأحد الى الإثنين عند الساعة (22سا:45د) لأجل حادث مرور.
كما وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالماء الأبيض، تمثل في انحراف واصطدام حافلة لنقل المسافرين
بالجدار الخارجي لمصنع الزجاج ببلدية الماء الأبيض.
كما، اسفر الحادث عن تسجيل وفاة ستة اشخاص تم تحويلهم الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.