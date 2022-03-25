تبسة: وفـاة إمـراة واصابة 5 آخرين في انحراف شاحنة

لقيت إمراة حتفها واصيب 5 آخرون في حادث مرور وقع اليوم الجمعة على مســتوى الطـريق الوطـني رقـم 83 بولاية تبسة.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية،فقد تـدخلت وحـدة القطـاع للحمـاية المدنية بالحمامـات وبدعم من الـوحدة الرئيسية للحمايـة المدنيـة الشهيــد حشـاني دوح بتبســة

والـوحدة الثـانويـة للحماية الــمدنيـة للحمايـة المدنيـة بدائرة الشريعـة مسـاء اليــوم الجمعـة.

وهذا لأجل حـادث مرور، الحادث وقـع على مســتوى الطـريق الوطـني رقـم 83 بفج القـعقاع ببلدية ودائرة بئر مقــدم.

بالمقابل تمــثل الحــادث في انــحراف شاحنـة وسقوطها من أعلى منحدر جبلي (الشاحنة محملة بقطــيع من الغنــم والمـــــــاعز واثاث) .

وفي هذا السياق اسفـر الحـــادث عـن وفـــاة إمرأة تبــلغ من العـمر حـوالي 37 سنة تم تحويل جثتهـا على متن سـيارة الاسـعاف من طــرف مصالح الحماية

الى مصلحـة حفـظ الجـثث بمستشفى عـاليا صـالح بتبــسة.

كما أسـفر الحـادث عن إصابــة خمــسة اشخاص آخــرين اعـمارهم 28 و 64 سنة تم اسعافهـم من طـــرف ذات المصالح.

وتحويلهـم الى مصلحة الاستعجالات الطبــية الدكتور يوســف بوطرفـة بحي الجـرف بتبسـة.

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