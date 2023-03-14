تبسة: 10 سنوات حبسا نافذا لشخصين بتهمة المضاربة غير المشروعة

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات ولاية تبسة، أنه تم الحكم بـ 10 سنوات حبسا نافذا لشخصين بتهمة المضاربة غير المشروعة

وحسب بيان لمجلس قضاء تبسة، فأنه وفي إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة

في المواد الغذائية واسعة الإستهلاك تمت متابعة المدعوين “ش.ع” و”ب.ر” عن طريق إجراءات المثول الفوري بتهمة المضاربة غير المشروعة

وأشار البيان، إلى أنه بتاريخ 13 مارس 2023 صدر حكم قضى بمعاقبة كل واحد منهما بـ10 سنوات حبسا نافذا. ومليوني دينار غرامة نافذة مع الأمر بإيداعهما الجبس بالجلسة.