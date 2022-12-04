تبسة.. 10 سنوات حبسا نافذا في حق شخص لتورطه في المضاربة

قضت محكمة تبسة بعقوبة (10) سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية في حق شخض بسبب تورطه في المضاربة غير المشروعة بمواد غذائية واسعة الاستهلاك، حسب ما جاء يوم الأحد في بيان صادر عن ذات المحكمة.

واستنادا إلى ذات البيان، فإنه “في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة بالمواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع وعملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تمت متابعة شخص عن طريق إجراءات المثول الفوري، صدر في حقه حكم يقضي بمعاقبته بعشر (10) سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مع مصادرة بضاعته.”

وذكر ذات المصدر، إلى أن الجهات القضائية تسهر على مكافحة كل أشكال المضاربة غير المشروعة وفقا لأحكام القانون رقم 15/21 الصادر في 28 ديسمبر 2022 و الذي ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا وعقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.