تبسة.. 12 جريحا في حادثي مرور منفصلين

أصيب اليوم الثلاثاء، 12 شخصا في حادثي مرور بولاية تبسة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فان الحادث الاول وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 ببلدية بئر الذهب، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين.

وقد خلف الحادث اصابة تسعة اشخاص اعمارهم على التوالي 05 سنوات و62 سنة.

أما الحادث الثاني، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 ببلدية بئر الذهب، وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة.

كما خلف الحــــادث إصابة ثلاثة أشخاص اعمارهم 22 و64 سنة.

وقد تم اسعاف المصابين وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية بالحمامات.