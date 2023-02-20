تبسة.. 15 جريح في اصطدام بين حافلة نقل المسافرين وسيارة نفعية

تعرض 15 شخصا لإصابات متفاوتة الخطورة، مساء اليوم الإثنين، اثر حادث مرور ببلدية صفصاف الوسرى ولاية تبسة.

وحسب بيانن مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى العقبة البيضاء ببلدية صفصاف الوسرى دائرة ام علي.

وأوضح المصدر نفسه، بأن الحادث تمثل في اصطدام بين حافلة نقل المسافرين (خط تبسة الوادي) وسيارة نفعية، مما آسفر عن #اصابة (15 شخصا) اعمارهم حوالي 21 و72 سنة.

وقد تم المصابين الى مصلحة الاستعجالات الطبـية بمستشفى بئر العاتر.