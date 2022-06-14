تبسة..18 شهرا حبسا نافذا لإمرأة  نشرت امتحان العلوم الإسلامية

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، بيانا للراي العام بخصوص قضية المساس بامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022.

وجاء في بيان، انه تم توقيف امرأة تورطت في نشر امتحان مادة العلوم الاسلامية عبر حساب الكتروني ايمو imo.

وجاءت القضية بعد رصد الحساب الالكتروني من طرف المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال.

لتأمر النيابة بفتح تحقيق وفرقة محاربة الجريمة المعلوماتية حددت المشتبه فيها وتوقيفها.

ليتم التحقيق مع المشتبه فيها وبعد التحقيق معها تم تقديمها امام وكيل الحمهورية الذي احال ملفها على قاضي الجنح.

لتتم متابعتها بتهمة نشر مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي طبقا لنص المادة 253 مكرر 6 من قانون العقوبات.

وأسفرت المحاكمة عن ادانتها بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا مع الايداع من الجلسة و 100 الف دج غرامة.

وتمت المحاكمة في اطار اجراءات المثول الفوري طبقا للمواد 339، 41 من قانون الاجراءات الجزائية.