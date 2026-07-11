تبسة.. 3 جرحى إثر انحراف وانقلاب سيارة بعين الزرقاء

أسفر حادث مرور وقع صبيحة اليوم السبت، على مستوى مشتة البادية بطريق المريج ببلدية عين الزرقاء بولاية تبسة، عن إصابة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و33 سنة إثر انحراف وانقلاب سيارة.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية بعين الزرقاء، حيث قامت بإسعاف المصابين في عين المكان. قبل تحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات ببلدية عين الزرقاء ولاية تبسة لتلقي العلاج.

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