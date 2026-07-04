تبسة.. 3 جرحى في اصطدام بين سيارتين بالحمامات

تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية الحمامات مساء اليوم السبت، إثر حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 83، بالمكان المسمى العماشة، بإقليم بلدية الحمامات دائرة بئر مقدم.

وقد أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و42 سنة، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان، قبل تحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية ببلدية الحمامات لتلقي العلاج اللازم….