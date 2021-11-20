تبسة: 3 قتلى في إنحراف سيارة وإصطدامها بعمود كهربائي

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب إثنين آخرين بجروح مختلفة، في حادث مرور وقع زوال اليوم السبت بولاية تبسة، تمثل في إنحراف سيارة من نوع “رونو 21” وإصطدامها بعمود كهربائي.

ووقع الحادث على الساعة الـ13 سا و40د، على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى “بكاريا” ببلدية تبسة. وتسبب إنحراف السيارة وإصطدامها بالعمود في وفاة 3 أشخاص في عين المكان، وإصابة 3 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى. كما تسبب الحادث في هلاك كلي للسيارة.

كما سخرت مصالح الحماية المدنية لهذا الحادث سيارتي إسعاف وشاحنة إطفاء.

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سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ48 ساعة الأخيرة وإلى غاية صبيحة اليوم السبت 5772 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن. متعلقة بحوادث المرور وإختناقات الغاز، والحرائق، ووالإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.

حيث قامت وحدات الحماية المدنية بـ 217 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات. خلفت هذه الحوادث وفاة 15 شخصا وإصابة 285 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة. كما سجلت أثقل حصيلة بولاية ورقلة بوفاة 3 أشخاص واصابة 12 أخرين بجروح على اثر اصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين. على مستوى الطريق الوطني رقم 03 ، بلدية حاسي مسعود.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل اسعاف وانقاذ 21 شخص يعانون من صعوبات وضيق في التنفس. جراء استنشاقهم للغاز المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات الماء بكل من الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، المدية، وبومرداس.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 46 عملية تحسيسية. كما قامت بـ 28 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع..

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