تبسة.. 3 قتلى و22 جريحا في اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين

لقي 3 أشخاص حتفهم، فيما أصيب 22 آخرين بجروح بليغة، اثر حادث مرور خطير بولاية تبسة.

وحسب صفحة طريقي للإعلام المروري التابعة لمصالح الدرك الوطني، فإن الحادث وقع بالطريق الولائي رقم 41 بدوار كاف العقاب قرية راس العيون بلدية الكويف.

وقد تمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين من نوع كواستر، مما أسفر عن وفاة (3) أشخاص و إصابة (22) شخص بجروح بليغة .

وتتواجد أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكويف رفقة الحماية المدنية في المكان من أجل القيام الإجراءات اللازمة .