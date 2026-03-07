​تبسة.. 4 جرحى في اصطدام بين سيارتين بالشريعة

​تدخلت عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الشريعة بولاية تبسة، ليلة الجمعة إلى السبت، في حدود الساعة 23:06، إثر وقوع حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق المؤدي إلى تبسة.

​وأسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات و43 سنة بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة وفور وقوع الاصطدام.

وسارعت فرق الإسعاف التابعة لمصالح الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان.

ليتم بعدها تحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الشريعة ..