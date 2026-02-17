تبسة..  4 جرحى في اصطدام بين شاحنة وسيارتين 

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة، ممثلة في الوحدة الثانوية لدائرة نقرين، مساء اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث مرور تسلسلي على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بمدخل مدينة نقرين.

الحادث تمثل في اصطدام بين شاحنة وسيارتين، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و43 سنة.

وقد تم إسعاف المصابين في عين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية قبل تحويلهم إلى مصالح الاستعجالات بمستشفى نقرين لتلقي العلاج اللازم.