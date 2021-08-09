تبسة.. 6 أشهر حبسا نافذا ضد صاحبي مطعم اختراقا تدابير الحجر

أصدرت قاضي الحكم بمحكمة الجنح بتبسة، حكمين قضائيين ضد صاحبي مطعم للاكل السريع ومقهى، يقضيان بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة مالية تقدر ب10 و20 مليون سنتيم لكل واحد منهما مع الأمر بغلق وتشميع المرفقين، بسبب اختراقهما تدابير الحجر وقرارات السلطات العمومية الرامية الى توقيف بعض الأنشطة من أجل كبح وتقليص انتشار جائحة كورونا ومجابهتها.

القضيتان تم معالجتهما من طرف مصالح الأمن بناء على تعليمات وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة، حيث تم مداهمة المقهى حيث تم توقيف 24 شخصا يدخنون الشيشة، ونفس الأمر بالنسبة لمحل الاكل السريع اين تم توقيف 6 أشخاص يقومون ايضا بتدخين الشيشة، حيث تم إنجاز ملفات قضائية وأخرى إدارية ضد صاحبي المرفقين مع رفع مخالفات ضد الأشخاص الذين عثر عليهم مخترقين تدابير الحجر التباعد الجسدي، قبل أن يتم تحويل القضيتين وعرضهما أمام محكمة الجنح وفق إجراءات المثول الفوري حيث صدر الحكمان المذكوران آنفا طبقا للمادتين 290 مكرر و450 من قانون العقوبات.