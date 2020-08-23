تبسة.. 6 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم بارتكاب افعال السحر والشعوذة

أصدر قاضي محكمة الجنح حكما بالحبس النافذ لمدة 6 سنوات في حق المتهم بارتكاب افعال السحر والشعوذة.

المتهم تم توقيفه من طرف مصالح الأمن الحضري الثالث بعد 10 أيام من الفرار.

ومثل اليوم المتهم امام وكيل الجمهورية قبل إحالته على المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري.

وتم اكتشاف أمر المتهم بعد نشوب حريق داخل منزله الذي حوله الى وكر لممارسة طقوسه المحرمة والممنوعة.

مواطنون تمكنوا من العثور وإخراج كميات معتبرة من معدات السحر وبقايا حيوانات ومئات الصور الفوتوغرافية.

القضية كانت قد اثارت سخط سكان الولاية وخوفهم من تعرض الكثير منهم الى مكروه بسبب بشاعة ما عثر عليه.