تبسة.. 60 قضية لحيازة والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة في 2019

سجلت مصالح الدرك الوطني بتبسة، خلال 2019، أكثر من 60 قضية تتعلق بالحيازة والنقل والمتاجرة غير شرعية بالأسلحة والذخيرة والمواد المحظورة.

ونتج عن هذه القضايا، تورط 89 شخصا، ضبط بحوزتهم 58 بندقية صيد، وأكثر من 50 ألف خرطوش، حسب ما كشفه اليوم العقيد زين الدين بن عيسى، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

وفي ندوة صحفية بمناسبة عرض حصيلة مختلف الوحدات والفرق العاملة بذات المجموعة، كشف العقيد، تسجيل زيادة في عدد القضايا المسجلة في 2019، بنسبة 63.63 في المئة و69.66 في المئة بخصوص الأشخاص المتورطين، مقارنة بـ2018.

حيث تم تسجيل 24 قضية تورط فيها 27 شخصا في سنة 2018.