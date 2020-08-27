تبسة.. 7 جرحى في حادثين منفصلين

اصيب 6 اشخاص اصابات متفاوتة الخطورة في حادثي مرور منفصليين اليوم بولاية تبسة.

ودخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعقلة لأجل حادث الاول الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83 مدخل بلدية المزرعة.

الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين اسفر عن إصابة ستة اشخاص اعمارهم 02 سنتين و 31 سنة.

كما تدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية ببكارية لاجل حادث الثاني والذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 ببكارية.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية اسفر عن إصابة شخص والبالغ من العمر 35 سنة تم اسعافه وتحويله الى استعجالات الجرف.

كما تمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بالماء الابيض من اخماد حريق، الحريق شب بسياج من القصب واعشاب يابسة بحي لاروكاد بالماء الابيض.