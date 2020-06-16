تبسة: 7 جرحى في حادثي مرور منفصلين

أصيب 7 أشخاص بجروح إثر حادث مرورو وقع اليوم على مستوى الطريق الاجتنابي بالشريعة في البليدة.

ووفق مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع اليوم الثلاثاء بالطريق الاجتنابي بالشريعة، وتمثل في في انقلاب سيارة وسقوطها بواد سفر.

الحادث خلف إصابة 7 أشخاص أعماهم مابين سنة و38 سنة تم تحويلهم إلى إستعجالات الشريعة.

من جهة أخرى تدخلت وحدة الحماية المدنية باب الزياتين لأجل حادث مرور وقع على مستوى طريق بكارية بذات الولاية.

تمثل الحادث في انقلاب سيارة واسفر عن إصابة شخص يبلغ من العمر53 سنة حوّل الى استعجالات الجرف بتبسة.