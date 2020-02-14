تبسة.. 7 جرحى في حادثي مرور منفصلين

أصيب اليوم الجمعة،7 اشخاص إصابات متفاوتة الخطورة في حادثي مرور منفصلين يولاية تبسة.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح لأجل الحادث الأول والذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 أمام جامعة تبسة.

تمثل الحادث في إنقلاب دراجة نارية، اسفر عن إصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 26 سنة.

وقامت مصالح الحماية المدنية بإسعاف الضحية وتحويله إلى استعجالات الجرف بتبسة.

كما تدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية باب الزياتين لأجل الحادث المرور الثاني والذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بالقرب من محطة “نفطال”.

تمثل الحادث في إنقلاب سيارة أسفر عن إصابة 6 أشخاص أعمارهم تتراوح بين 7 اشهر و40 سنة.

تم إسعافهم وتحويلهم إلى استعجالات الجرف بتبسة.