تبسة: 75 مواطنا يغادرون الحجر الصحي

غادر اليوم الجمعة، 75 شخصا كان متواجدا بالحجر الصحي، بولاية تبسة.

وأشار بيان ولاية تبسة، أن فندق الأهرام، استقبل 51 مواطنا، فيما غادر فندق البهجة 22 مواطنا آخرين، ومواطنين آخرين نزل طارق.

وينحدر المواطنون الذين كانوا بالحجر الصحي من ولايات تبسّة، العاصمة، النّعامة، الشّلف، باتنة، بجاية، البليدة، تمنراست، تيارت، جيجل، سطيف، سكيكدة، تلمسان، الوادي، قسنطينة، غرداية، بومرداس، سيدي بلعبّاس، برج بوعريريج ، غليزان، حيث غادروا جميعهم بصحّة جيّدة .

وتمت العمليّة بإشراف المفتّش العامّ للولاية، بمرافقة مديرة السّياحة، مديرا قطاعي النّقل والثّقافة، وحضور المصالح الأمنيّة والطبيّة ذات الصّلة.

وعبر المغادرون عن عميق امتنانهم وكثير شكرهم إلى السّلطات المحليّة لتبسّة، والى كافّة مواطنات ومواطنو ولاية تبسّة على حسن الاستقبال والضّيافة .

ويبلغ إجمالي الأشخاص الذين لايزالون قيد الحجر الصحّي بمختلف المؤسّسات الفندقيّة بمدينة تبسّة، 148 شخصا ، يقيمون في ظروف جيّدة سيغادرون إلى ولاياتهم تباعا .