تبسة : 8 سنوات سجن لمنتحل صفة قائد فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية

أدانت محكمة الجنايات بتبسة متهما إنتحل صفة قائد فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بالسجن النافذ 8 سنوات.

وحسب معلومات لـ النهار فإن المتهم توبع بالاشادة بالاعمال الارهابية واهانة هيئة نظامية وانتحال صفة الغير باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قامن بإنشاء موقعا في الفايس بوك باسم وصورة المسؤول الأمني وعرض أسلحة نارية للبيع

أين قام بارسال وعرض للجمهور صورا ومنشورات تشيد بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام “داعش”.

وعلى إثر ذلك أمرت المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ الوقائع بفتح تحقيق معمق حول القضية

حيث أسفر التحقيق السيبراني والتقني كشف هوية المتهم الذي كان موقوفا رهن الحبس على ذمة قضية أخرى.

كما إعترف المتهم ان ما فعله جاء كرد فعل انتقامي بعد ادخاله السجن في وقت سابق وهو مسبوق قضائيا في قضايا تتعلق بالجريمة الالكترونية