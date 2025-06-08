تبسة.. 9 جرحى في اصطدام بين سيارتين

أصيب مساء اليوم الاحد، تسعة أشخاص في حادث مرور بولاية تبسة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع مستوى الطريق الوطني رقم 117 في شقه الرابط بين ولاية تبسة وولاية خنشلة ببلدية قريقر ودائرة بئر مقدم.

وتمثل الحادث في في إصطدام بين سيارة أجرة وسيارة سياحية، ما خلف إصابة تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 03 سنوات و 82 سنة، تم اسعافهم وتحويلهم إلى كل من إستعجالات بلدية قريقر ومصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى الشريعة.