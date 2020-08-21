تبسة.. 9 جرحى في حادثي مرور منفصلين بفج القعقاع وبئر العاتر

اصيب 8 اشخاص اصابات متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع بفج القعقاع في ولاية تبسة.

وتدخل الرتل المتحرك ووحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بالحمامات اليوم لاجل الحادث.

الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بفج القعقاع تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين.

المصابون اعمارهم تتراوح بين 04 سنوات و 70 سنة تم اسعافهم وتحويلهم الى كل من الاستعجالات الطبية بالحمامات ومصلحة الاستعجالات الطبية بالجرف بتبسة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر العاتر لاجل حادث مرور وقع على مستوى حي هواري بومدين بئر العاتر.

الحادث تمثل في انقلاب دراجة نارية اسفر عن إصابة شخص والبالغ من العمر حوالي 45 سنة تم اسعافه وتحويله الى استعجالات بئر العاتر.