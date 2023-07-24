تبسة: 9 ضحايا في حادث مرور

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الإثنين في إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة في ولاية تبسة.

وتدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية الحمامات والوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبـسة صبيحة اليوم. لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بالمكان المسمى دوار أم الدود.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين ،خلف الحادث إصابة تسعة أشخاص أعمارهم 03 سنوات و 67سنة. تم اسعافهم وتحويلهم إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بالحمامات.