تبسة: إصابة شخصين في إنفجار للغاز بمنزل في حي الجبل بالونزة

أصيب شخصين اليوم إثر حادث إنفجار للغاز متبوع بحريق داخل منزل بحي الجبل ببلدية ودائرة الونزة بولاية تبسة.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع اليوم بحي الجبل ببلدية ودائرة الونزة تمثل في في انفجار قارورة غاز البوتان متبوع بحريق داخل بمنزل مساحته حوالي 120 متر مربع متكون من 3 غرف ومطبخ.

وخلف الحادث اصابة شخصين يبلغان من العمر 18 و60 سنة حيث تعرض الشاب لحروق على مستوى الوجه واليدين والارجل. بينما الشيخ وجد في حالة صدمة.

ليتم اسعافهما وتحويلهما الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الونزة. كما تم اخماد الحريق وتسجيل خسائر مادية بالمنزل.