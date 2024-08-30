تبسة: العثور على جثة امرأة جرفتها السيول واستمرار البحث عن مفقود

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الشريعة والوحدة الرئيسية للحماية المدنيــــة وفرق الرتل المتحرك للحماية المدنيــــة بتبسة وبدعم من فرقة الغطاسين وفرقة التعرف والإنقاذ بالأماكن الوعرة لأجل البحث عن شخصين مفقودين.

وهما رجل وامرأة كانا على متن سيارة نفعية جرفتهما سيول واد بوسعيد ببلدية قريقر، دائرة بئر مقدم.

وبعد مباشرة البحث، تمكنت مصالح الحماية المدنية من العثور على جثة المراة وانتشالها. فيما لا تزال عملية البحث عن الرجل متواصلة.