تبسة.. إخماد حريق بمنجم حديد الشرق في بوخضرة

تدخلت فرق الحماية المدنية، ليلة الجمعة إلى السبت، لإخماد حريق شبّ بغرفة مجهزة (رولوت) بمنجم حديد الشرق الواقع ببلدية بوخضرة.

وقد استنفر الحادث الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة مرسط، مدعومة من الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة العوينات، إضافة إلى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة.

وفور اندلاع الحريق، سخرت مصالح الحماية المدنية ثلاث شاحنات إطفاء من أحجام مختلفة، إلى جانب سيارة إسعاف، فضلًا عن 12 عونًا من مختلف الرتب للموقع.

بفضل تنسيق الجهود والسرعة في التدخل، تمكنت الفرق المتدخلة من السيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل، ومنع انتشاره إلى مناطق أخرى.

أسفر الحريق عن خسائر مادية بالغرفة المجهزة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.