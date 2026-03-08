تبسة .. ​توقيف شخصين وضبط أزيد من 5400 قرص مهلوس 

​تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة من تفكيك مجموعة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

العملية تمت تحت إشراف النيابة إثر ورود معلومات مؤكدة تفيد بنقل كمية من المؤثرات العقلية على مستوى أحد أحياء المدينة بغرض ترويجها.

​وبناء على ذلك، أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية - عين زروق، شخصين بحوزتهما 5456 قرصًا من نوع “بريغابالين 300 ملغ”. ليتم تحويلهما إلى مقر الفرقة لفتح تحقيق في مجريات القضية.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا.