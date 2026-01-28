تبسة.. 10 جرحى في حصيلة أولية لحادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين

أصيب 10 أشخاص في حصيلة أولية لحادث مرور وقع اليوم الأربعاء بولاية تبسة.

وحسب بيانٍ لمصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10، بلدية بئر الذهب، دائرة المرسط.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين، ما خلف 10 مصابين في حصيلة أولية.

وسخرت مصالح الحماية المدنية، لهذا التدخل، شاحنتان و6 سيارات إسعاف، ولا تزال عملية التدخل جارية لتأمين المصابين ونقلهم إلى المراكز الصحية.