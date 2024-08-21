تبسيط الإستفادة من المساعدة الإجتماعية للمبدعين والفنانين الأعضاء في “أوندا”

أعلن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة “أوندا” عن خدمة جديدة عبر الأنترنت. تهدف لتبسيط طلبات الإستفادة من المساعدة الإجتماعية لفائدة المبدعين والفنانين الأعضاء فيه.

وحسبما أفاد به الديوان، فقد أطلق بداية من اليوم الأربعاء، هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة في إطار استراتيجيته الرامية إلى عصرنة الخدمات المقدمة وتخفيف الإجراءات الإدارية المصاحبة. حيث بات بإمكان الأعضاء تقديم طلباتهم للإستفادة من “منحة الإغاثة” عن بعد و”بكل سهولة وسرعة وفعالية”.

وأضاف الموقع الإلكتروني للديوان، أن الغرض من “منحة الإغاثة” هو تغطية التكاليف التي تتطلبها الحالة الصحية للعضو المساهم كليا أو جزئيا بشكل مؤقت. والنقل بسيارة إسعاف أو طائرة والتحليل والاستكشاف البيولوجي والشعاعي. وأيضا إعادة التأهيل الوظيفي، والأطراف الاصطناعية، والعلاجات الحرارية المتعلقة بالمرض. وتوفير المعدات المتخصصة، وكذا تكاليف المستشفى والتي تصل إلى حد 100.000 دج في السنة.

وقد تغطي منحة الإغاثة التكاليف الأخرى التي تتطلبها الأحداث أو المواقف الاستثنائية. بعد الموافقة المسبقة من اللجنة، حيث يمكن منح بدل الإغاثة مساعدة مباشرة لا ينبغي أن تتجاوز قيمتها 200.000 دج في السنة. وللمزيد من التفاصيل بإمكان الأعضاء المنخرطين في الديوان زيارة موقعه الإلكتروني www.onda.dz .