تبسيط متطلبات تأشيرة شنغن لهذه الدولة

أكدت السلطات الكازاخستانية مرة أخرى سعيها النشط للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. بهدف تبسيط متطلبات الحصول على التأشيرة.

وفي إطار جهود البلاد، التقى وزير الداخلية الكازاخستاني، يرزهان سادينوف. مع المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي، يوهانس لوشنر، الأسبوع الماضي في بروكسل.

خلال الاجتماع، ناقش المسؤولان تبسيط متطلبات تأشيرة شنغن لمواطني كازاخستان،. حيث طلب الوزير سادينوف من الاتحاد الأوروبي تخفيف بعض القواعد الحالية.

وكما توضح صحيفة أستانا تايمز، قدم الوزير سادينوف معلومات مفصلة حول الإصلاحات التي قامت بها البلاد حتى الآن. وخاصة فيما يتعلق بسياسة الهجرة. وقال إنه لا يوجد خطر الهجرة، وفي الوقت نفسه، تبادل البيانات حول إحصاءات الهجرة.

وشدد الوزير سادينوف على أن قواعد تسهيل التأشيرة لن تؤدي إلى هجرة غير شرعية لمواطني كازاخستان إلى الاتحاد الأوروبي. وأكد استعداد البلاد لبدء عملية تبسيط قواعد طلب تأشيرة شنغن.

علاوة على ذلك، أشار الوزير أيضًا إلى أن كازاخستان قد حددت بالفعل متطلبات معينة. يمكن تبسيطها لمواطني الدولة المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن.

ومن ناحية أخرى، لم يصدر بعد بيان رسمي حول هذه المسألة من قبل سلطات الاتحاد الأوروبي.

وفي حين لم يؤكد لوشنر أو ينفي تبسيط المتطلبات الحالية، فقد اتفق الطرفان على إجراء تحليل مشترك. حول عملية الحصول على التأشيرة ومن ثم تحديد الخطوات لبدء حوار حول هذه المسألة، حسبما أوضحت صحيفة أستانا تايمز.

ومن المتوقع أنه بمجرد الانتهاء من التحليل المشترك، ستجتمع السلطات مرة أخرى. وتناقش التدابير التي يمكن اتخاذها لتسهيل قواعد الحصول على التأشيرة.

كما ناقش وزير خارجية كازاخستان، مراد نورتلو، سابقًا قواعد تسهيل الحصول على التأشيرة. مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون.