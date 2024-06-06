تبعا للإرتفاع المرتقب في دراجات الحرارة.. الحماية المدنية تضع جملة من التوصيات

أوصت المديرية العامة للحماية المدنية الى توخي الحذر تبعا للإرتفاع في دراجات الحرارة على بعض ولايات الوطن. واتباع الإجراءات الوقائية لتجنب الاخطار المتعلقة بموجة الحر وكيفية التعامل مع مثل هذه الظروف الجوية.

وفي هذا الإطار، دعت المديرية العامة للحماية المدنية بالالتزام بالإجراءات الوقائية التالية :

-عدم التعرض لأشعة الشمس خاصة الأشخاص المسنين و أصحاب الأمراض المزمنة والأطفال.

-تجنب الخروج و التنقل خلال هذه الفترة، إلا في حالات الضرورة. يجب الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء و البقاء تحت الظل قدر المستطاع.

-استحداث تيار هوائي في جميع أنحاء المبنى بمجرد أن تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية.

-إغلاق النوافذ والستائر و واجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طول النهار.

-إطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من إستعمالها.

-إذا توجب عليك الخروج، يجب ارتداء قبعة، ملابس خفيفة (القطن) وعلاوة على ذلك. يفضل أن تكون فاتحة اللون. الإحتماء في الأماكن الباردة أو تحت الظل.

-عدم ترك الأطفال وحدهم بداخل سيارة.

-تجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية (الرياضة، البستنة، والحرف الأخرى…).

-إعطاء الأشخاص المسنين، الأطفال والمرضى شرب الماء بانتظام وعدم الانتظار حتى يصابوا بالعطش.

-بالنسبة لسائقي السيارات و الذين لا تتوفر سيارتهم على مكيف هوائي. من المستحسن تفادي قطع مسافات طويلة خلال أوقات التي تشتد فيها الحرارة. من الأفضل برمجتها في وقت متأخر من المساء عند إنخفاض دراجات الحرارة أو بالليل.

-تجنب السباحة في المسطحات المائية ( السدود، البرك المائية، الأحواض…). و عدم التردد و الذهاب الى الشواطئ الممنوعة للسباحة.

-و على الراغبين التوجه للمساحات الغابية، يجب تفادي إحداث اي شيء يتسبب في اندلاع حرائق الغابات.

كما تضع المديرية العامة للحماية المدنية الرقم الأخضر 1021 او رقم النجدة 14. تحت تصرف المواطنين لإبلاغ على اي خطر مع تحديد طبيعة الخطر. والعنوان بالضبط من أجل تدخل سريع وفعال.