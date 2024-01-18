تبلغ عامين.. سقوط رضيعة من الطابق الرابع لشقتهم في سطيف

تدخلت فرق الحماية المدنية للوحدة الرئيسية سطيف صبيحة اليوم على الساعة 10و04 دقائق. لحادث سقوط رضيعة من الطابق الرابع لشقتهم بحب 500 مسكن بمركز بلدية اولاد صابر.

وخلف لها الحادث إصابات متعددة وخطيرة، حيث تم إسعافها ونقلها إلى استعجالات المستشفى الجامعي سطيف.

وتبلغ الضحية من العمر 24 شهرا، سقطت من شرفة الشقة. أين كانت فوق كرسي حسب تصريحات عائلتها.

ونصحت الحماية المدنية الجميع بحراسة الاطفال الصغار وعدم وضع الكراسي أو الموائد (أثاث) أمام نوافذ أو شرفات المنازل.

كما نصحت غلق الأبواب لفادي خروج الأطفال من المنازل والسقوط عبر المدارج.