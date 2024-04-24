تبلغ 29 عاما.. مؤثرة أمريكية تنهي حياتها بطريقة بشعة

توفيت إحدى نجمات التيك توك الصاعدات، الأمريكية إيفا إيفانز. حيث تم نشر الخبر رسميًا من قبل شقيقتها ليلى جوي على إنستغرام. داعية قراء هذا المنشور إلى مشاركته قدر الإمكان لنشر الرسالة.

ووفقا لموقع TMZ، فمن الممكن أن يكون الأمر انتحارا. حيث تم العثور على إيفا إيفانز مشنوقة في منزلها من قبل أحد أصدقائها.

ومع ذلك، فإن هذا لا يمكن أن يؤكد احتمالية اكتئابها الذي دفعها إلى شنق نفسها.

ولذلك لا تزال أسباب الوفاة بحاجة إلى توضيح. ولا سيما بفضل التحليلات السمية التي لا تزال جارية.

وكان لدى إيفا إيفانز أكثر من 300 ألف مشترك على Tiktok.

وبناءً على شعبيتها الكبيرة، ظهرت أيضًا في مسلسل صغير لـ Prime Video. منصة SVOD الخاصة بأمازون، يسمى Club Rat. لعبت دور مؤثرة تبحث عن الحب في نيويورك، بينما بدأت من الصفر بعد انفصال معقد.

وقبل بضعة أشهر، تحدثت علناً عن انتحار والدها، الذي حدث في أكتوبر 2018، عندما كان يهدد بالانتحار لعدة سنوات.

وقالت: “لقد انتحر والدي لأنه لم يعرف كيف يحب نفسه. وكتبت في مقال افتتاحي بعنوان “لا تملك الأدوات التي يحتاجها للتعامل مع شياطينه، لذا تركها جانبًا”.