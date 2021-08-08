تبون:”من لا يحب المولودية وهذا النادي خُلق لمُحاربة الإستعمار”

آشاد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سهرة اليوم الأحد بفريق مولودية الجزائر بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيس النادي العاصمي.

وقال تبون في حواره مع ممثلي وسائل الإعلام:”من لا يُقدر فريق مولودية الجزائر، هذا النادي مُرتبط بالثورة التحريرية وبالمقاومة”.

“تم تأسيس نادي مولودية الجزائر من قبل عبد الرحمن عوف يوم 07 أوت 1921، مولودية الجزائر هي فريق الشهداء”.

وختم رئيس الجمهورية:”فريق مولودية الجزائر تم تأسيسه آنذاك كأول فريق مسلم لمواجهة فرق الاستعمار، هو فريق يستاهل كل خير، مبروك المئوية وإن شاء الله من انتصار لإنتصار”.