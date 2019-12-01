تبون: أعرف التهميش الذي تعانيه مناطق الجنوب.. وهكذا سأقضي عليه

قال المترشح الحر لرئاسيات 12 ديسمبر عبدالمجيد تبون، أنه لن يخيب كل من وضع فيه الثقة ، مشيرا الى المعاناة التي يعانيها سكان الجنوب وعلى رأسها ولاية ورقلة تؤكد حقيقة تهميش هذه المناطق.

وأضاف تبون خلال تجمع له بولاية ورقلة أنه يعرف معنى التهميش التي تعانيه مناطق الجنوب لأنه أمضى فيها فترة طويلة من حياته و عاشر أبنائها.

وتعهد ذات المتحدث للحضور برفع التحدي ومحاربة التهميش والغُبن الذي تواجهه الولايات الجنوبية ككل على العموم وذلك بالإعتناء بالفلاحة وتدعيم الشباب بالسكن الريفي فقط يجب الصبر ومنحه الوقت لتتحقق النتائج.

وفي نفس السياق كشف ذات المتحدث على جزء من برنامجه المتمثل في استهداف فئة النساء الماكثات بالبيت والشباب العاطليين عن العمل وبمنحهم فرص التنمية وذلك بفتح بنك خاص بهم.