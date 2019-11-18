تبون: “: أغلبية الجزائريين يدعمون الرئاسيات ونحترم رافضيها”

أكد مرشح الرئاسيات المقبلة، عبد المجيد تبون، أن أغلبية الجزائريين يدعمون تنظيم انتخابات رئاسية، مشددا على ضرورة احترام قناعة من يرفضها، وله كامل الحقوق في ذلك.

وحذر تبون اليوم الاثنين، في تجمع شعبي بولاية أدرار من مخاطر بقاء الدولة دون رئيس مدة 9 أشهر كاملة.

وأضاف تبون في هذا الشأن ” الدولة التي تبقى 9 أشهر من دون رئيس توجد في خطر، هناك مخاوف من الانزلاق نحو فترة انتقالية مثل التي حدثت في التسعينات”.

وحذر تبون من التهديدات الخارجية التي تحدق بالجزائر، مشيرا بالقول “قالوها منذ سنوات أنهم سيكملون مع سوريا ويحين دورنا”.

كما تحدث تبون عن تحرش قنوات أجنبية بالجيش الجزائري، لأنه القلعة الحصينة الوحيدة التي تبقت بالجزائر

وأضاف “لا أحد لديه الحق في منع الجزائريين من التصويت، سنرفع الظلم والضعينة والحزن عن الجزائريين، وسأعمل على لم شمل الجزائريين”.