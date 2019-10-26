تبون: “أنا مترشح ولست مسؤول وديمقراطي رافض للمراحل الانتقالية”

أكد الراغب في الترشح للرئاسيات، عبد المجيد تبون، أنه ميال للتهدئة والحوار واللحمة، مشيرا أن برنامجه سيعيد اللحمة للجزائريين مهما كانت اطيافهم ومشاربهم.

وصرح تبون، عقب ايداعه ملف الترشح للرئاسيات، لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنه استوفى كل الشروط، وبلغ النصاب القانوني، رافضا الإدلاء بعدد التوقيعات التي جمعها.

وجدد الوزير الأول الأسبق، القول إنه لا يوجد حل لخروج الجزائر من أزمتها، غير إجراء رئاسيات شفافة ونزيهة.

وأورد “كديمقراطي في صفوف الديمقراطيين فرق كبير بين الانتخاب الحر والنزيه والتعيين في فترة تقنية، الديمقراطية ليست في التعيين بالفترات التقنية،

وأضاف ” الحراك كان مباركا ونعمة طالت على الجزائر، حيث بلغ هدفه الأسمى وهو عودة السلطة للشعب بتطبيق المادة 7 و8 من الدستور”.