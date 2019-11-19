تبون.. إما الانتخابات أو تكون مرحلة انتقالية لا يحمد عقباها

أكد المترشح عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأوضح تبون،خلال تجمع شعبي ببشار،أن الجزائريون عانوا من الفترة الانتقالية،مشيرا إلى أن البلاد ستلحقها المضرة إن لم تكن هناك انتخابات.

وأضاف وزير الأول سابقا، أن الفترة الانتخابية دائما ما تتميز، بسيلان الدماء، وعدم استقرار الأمن.

وذكر أن في هذه الفترة، تكون اختراقات من دول تترصد الجزائر، وانزلاقات، ولا يمكن ربطها بالإرهاب.

وقال تبون، إن كل واحد حر في نفسه، مشددا على ضرورة تجنب العنف.

وأشار في كلمته،”إما الخروج من مرحلة تنتهي بـ12 ديمسبر وينتخب الرئيس، أو لا سمح الله لي ضربتو يدو ما توجعو”.