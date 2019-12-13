تبون: الإقتصاد أولوية.. استرجاع هيبة الدولة أهم وسترون شبابا في الحكومة

نفى، رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، أن يكون لديه نية في تأسيس حزب أو حركة سياسية، مؤكدا أنّها لسيت من أولوياته .

وخلال ندوة صحفية عقدها بقاعة المؤتمرات الدولية، في العاصمة، قال عبد المجيد تبون، أنّ النهوض بالاقتصاد الوطني هو أولويته الحالية وشغله الشاغل.

وأردف في ذات السياق أنّ استرجاع هيبة الدولة ونضافتها ومصداقيتها عند الشعب المهمة الأولى التي يريد تكرسيها.

مشير إلى أنه ستكون هناك أولويات مهمة، خاصة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج، مؤكدا أنه سيعمل على استرجاعها بأي ثمن.

كما قال الوافد الثامن على قصر المرادية بأنه سيسعى للتحكم في الاستيراد، كما سيحارب تضخيم الفواتير والقضاء عليها التي تنخر الإقتصاد الوطني ومزانية الأستيراد بـ25 بالمئة.

وفي سؤال بخصوص الحكومة وتشكليها، كشف الوزر الأول الاسبق بأن تعيين الحكومة هو من أصعب المهام، حيث قال:”تعيين الحكومة هو أصعب مهمة وأتمنى التوفيق من الله عزجل”.